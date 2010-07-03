В Москве пройдет заседание рабочей группы проекта "Образование 2030"

21:53
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Фото: depositphotos/kasto
Заседание рабочей группы проекта "Образование 2030" пройдет в Москве в мае 2020 года. Договоренность об этом была достигнута на встрече Сергея Собянина и главы Рособрнадзора Сергея Кравцова с руководителем департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреасом Шляйхером.
Мэр Москвы рассказал Шляхеру о новом проекте повышения качества школьного образования "Московский стандарт старшей школы". Представитель ОЭСР в свою очередь отметил, что российская столица является лидером во внедрении инноваций в сфере образования.
На встрече также обсуждали вопрос о присоединении Москвы к проекту ОЭСР "Будущее образования и навыков: Образование 2030".
Главная цель проекта "Образование 2030" – разработка и анализ возможной модели образования будущего. Его участники стремятся определить, какие знания, навыки и личностные качества нужны учащимся, чтобы привести мир к процветанию, и какие образовательные системы смогут эффективно развивать эти характеристики.
К проекту уже присоединились 45 стран. Из них 31 государство состоит в ОЭСР, в том числе Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, Нидерланды, США Финляндия и Япония. Еще 14 стран и территорий, включая Россию, имеют статус партнеров ОЭСР.
Работа над проектом "Образование 2030" проходит в два этапа. На первом, который продолжался с 2015 по 2018 год, эксперты уточнили теоретические рамки проекта. Они обозначили перечень знаний, навыков и личностных характеристик, которые будут нужны учащимся к 2030 году. Второй этап проекта стартовал в 2019 году. Он посвящен проектированию учебной среды, которая поможет эффективно развивать знания и навыки учащихся. На этом этапе также планируют разработать новые подходы к подготовке и повышению квалификации учителей.
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