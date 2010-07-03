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Москва 24

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15:39

Концерт фестиваля "PRO лето" на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

город общество досуг

15:39

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На последний летний фестиваль "PRO лето" на проспекте Академика Сахарова пришли 20 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здесь проходит концерт, хэдлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло. На сцену выйдут Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Тима Белорусских, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си, "Мот". В числе приглашенных артистов –Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

На мероприятии выступят также Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, МИА, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, El’Man, "Руки Вверх" и другие известные исполнители.

На проспекте будут открыты семь спортивных площадок. Для гостей устроят мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

Продолжается и фестиваль "Цветочный джем". На 12 площадках в разных округах состоятся кулинарные баттлы. Оценивать кулинаров будут зрители. Авторы самых вкусных рецептов перейдут на следующий этап конкурса. Второй этап баттлов запланирован 1 сентября на трех площадках, финал организуют 7 сентября.

А к 1 сентября организаторы устроят научные шоу в честь Дня знаний. Юных гостей ждут фонтан из молний, химическое варенье, крио-шоу, мороженое из озота и другое.

Для желающих подготовили экскурсии – прогулки по бульварам, садам и паркам Москвы. А ведущие российские флористы представят дизайнерские композиции на цветочном шоу.

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город общество досуг

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