"PRO лето" и "Спасская башня": куда сходить в Москве в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие выходные в столице пройдет несколько фестивалей. Основные мероприятия начнутся в субботу, 31 августа. Горожане смогут посетить концерты, спектакли и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова выступят эстрадные исполнители, а с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ состоится финальный концерт фестиваля "PRO лето".

в 20:00 в зеленом театре ВДНХ начнется рок-опера "Юнона и Авось" композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. На площади перед павильоном № 1 можно будет увидеть танцевальные перформансы и посетить мастер-классы по уличным танцам.

В выходные в Москве запланирована обширная развлекательная программа

На площади Промышленности пройдет международный фестиваль идей и технологий Rukami. Он будет посвящен цифровой революции. Для посетителей подготовили демонстрации десятков изобретений, яркое шоу и музыку, а также перформансы и интерактивные объекты.

В Парке Горького пройдут Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев". В "Музеоне" все выходные будет работать творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди".

В парке "Царицыно" в эти дни проходит фестиваль исторических садов, "Кузьминки" подготовили фермерский фестиваль "У нас фест", а в парке "Красная Пресня" состоится фестиваль "Мир футбола".

В Измайловском парке можно будет поучаствовать в благотворительном забеге The Best Run with SAP, в Саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль "Летние дни", усадьба Воронцово приглашает на праздник студентов, а в "Сокольниках" проведут детский праздник "Планета безопасности дорожного движения".

Участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" можно будет послушать в столичных парках. С 12:00 до 12:40 в Парке Горького можно будет послушать оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции, а в "Зарядье" – музыкальную группу "Хан-нури" из Южной Кореи. Выступления также пройдут в Измайловском парке, в парке "Красногвардейские пруды", "Кузьминках", "Сокольниках" и "Коломенском".

"Это наш город": на фестивале "Цветочный джем" стартовал кулинарный баттл

На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" пройдут мастер-классы. На занятии "Летний китчинг" научат готовить джем и яблочный пирог, на мастер-классе "Кулинарное бюро" поделятся рецептами апельсинового джема и арбузного меда, а на занятии "Бабушкина кухня" научат готовить оладьи и уху.

Варенье из клубники, яблоки с корицей и оладушки с абрикосовым джемом будут готовить на мастер-классе "Дни семейных рецептов". Шеф-повара проведут "Городские кулинарные баттлы", в которых участники будут соревноваться в приготовлении фирменного варенья.

В "Дизайнерской мастерской" научат изготавливать блокноты, календари, этикетки и фирменные упаковки для подарков. Проект "Арт-садик" ждет на занятия по живописи и ботанике. Посмотреть платья из цветов и выступления арт-группы можно будет на "Цветочном шоу".