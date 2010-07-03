Москва онлайн покажет спектакль "Сказки из одуванчиков" на фестивале "Яркие люди"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Летние каникулы подходят к концу, впереди осень и очередной учебный год. Для поднятия настроения парк "Музеон" решил превратить свою территорию в творческую лабораторию под открытым небом и пригласить горожан на фестиваль "Яркие люди". Это мероприятие объединит более тысячи творческих людей – актеров, художников, дизайнеров и музыкантов. Гостей ждут веселые игры, соревнования и завораживающие представления.

В День знаний, 1 сентября, мы покажем прямую трансляцию "Сказок из одуванчиков" постановки театра ходулистов "Студия 33".

Смотрите трансляцию 1 сентября в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.