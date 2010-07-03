Международный фестиваль Rukami пройдет с 31 августа по 1 сентября на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

В столице с 31 августа по 1 сентября пройдет международный фестивали идей и технологий Rukami. Впервые площадкой для его проведения станет ВДНХ.

"Гости фестиваля смогут прикоснуться к разработкам будущего: испытать на себе работу последних VR-технологий, собрать и запрограммировать робота, послушать мастер-классы ведущих разработчиков и визионеров", – говорится в сообщении на сайте ВДНХ.

Как отмечается, для посетителей подготовили демонстрации десятков изобретений, яркое шоу и музыку, а также перформансы и интерактивные объекты.

На фестивале выступят член экипажа международных космических проектов "SIRIUS19" и "Mars 160" Анастасия Степанова, сооснователь Space Exploration Architecture (SEArch+) Мелоди Яшар, предприниматель, инвестор, автор бестселлера по личной продуктивности Катерина Ленгольд, автор IoT проектов для Hackster.io Алекс Глоу.

В рамках развлекательной программы впервые в Россию приедет всемирно известная немецкая робогруппа One Love Machine Band. Все ее участники – машины, которые играют панк-рок на настоящих музыкальных инструментах. Каждый из роботов, участников группы, – это не просто набор механизмов, а полноценная уникальная личность с именем, ролью в группе и оригинальным обликом.

Вход будет бесплатным, так что увидеть выступление One Love Machine Band смогут все желающие. Музыкальное шоу робогруппы можно будет увидеть в оба дня фестиваля несколько раз в день. Каждое выступление будет состоять из двух частей: музыкальной и выставочной. Каждый гость сможет подойти к роботам поближе и пообщаться с их создателем. Регистрация на фестиваль – по ссылке.

Также в столице с 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". По инициативе Российского союза молодежи в субботу с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады, а с 19:00 до 23:00 перед главным входом на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, на котором выступят артисты, выбранные участниками проекта "Активный гражданин".