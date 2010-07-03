Международный фестиваль Rukami пройдет с 31 августа по 1 сентября на ВДНХ

Поделиться в социальных сетях:
Фото: vdnh.ru
В столице с 31 августа по 1 сентября пройдет международный фестивали идей и технологий Rukami. Впервые площадкой для его проведения станет ВДНХ.
"Гости фестиваля смогут прикоснуться к разработкам будущего: испытать на себе работу последних VR-технологий, собрать и запрограммировать робота, послушать мастер-классы ведущих разработчиков и визионеров", – говорится в сообщении на сайте ВДНХ.
Как отмечается, для посетителей подготовили демонстрации десятков изобретений, яркое шоу и музыку, а также перформансы и интерактивные объекты.
На фестивале выступят член экипажа международных космических проектов "SIRIUS19" и "Mars 160" Анастасия Степанова, сооснователь Space Exploration Architecture (SEArch+) Мелоди Яшар, предприниматель, инвестор, автор бестселлера по личной продуктивности Катерина Ленгольд, автор IoT проектов для Hackster.io Алекс Глоу.
В рамках развлекательной программы впервые в Россию приедет всемирно известная немецкая робогруппа One Love Machine Band. Все ее участники – машины, которые играют панк-рок на настоящих музыкальных инструментах. Каждый из роботов, участников группы, – это не просто набор механизмов, а полноценная уникальная личность с именем, ролью в группе и оригинальным обликом.
Вход будет бесплатным, так что увидеть выступление One Love Machine Band смогут все желающие. Музыкальное шоу робогруппы можно будет увидеть в оба дня фестиваля несколько раз в день. Каждое выступление будет состоять из двух частей: музыкальной и выставочной. Каждый гость сможет подойти к роботам поближе и пообщаться с их создателем. Регистрация на фестиваль – по ссылке.
Также в столице с 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль "PROлето". По инициативе Российского союза молодежи в субботу с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады, а с 19:00 до 23:00 перед главным входом на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, на котором выступят артисты, выбранные участниками проекта "Активный гражданин".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: