Все цвета науки: как Москва на 2 дня станет столицей идей и технологий

Фото: предоставлено организаторами

Пообщаться с "умным домом" и поболеть на трибунах во время "Битвы роботов", потанцевать под Mujuice и научиться управлять предметами силой мысли смогут посетители крупнейшего международного фестиваля идей и технологий Rukami, одного из ключевых проектов Кружкового движения НТИ. 31 августа и 1 сентября гостей ВДНХ ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перформансы, дискуссии с легендами мира технологий и отличный музыкальный лайн-ап.

Ключевая тема фестиваля – "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее". Rukami соберет на своей площадке рекордное число мейкеров, художников и технологических энтузиастов, чьи уникальные проекты и действующие разработки позволяют буквально прикоснуться к технологическому будущему страны. Концепция фестиваля основана на исключительно интерактивном подходе к формированию программы: все дискуссионные и выставочные форматы подразумевают прямое участие зрителя и направлены на вовлечение аудитории в инженерное творчество.

Одним из центральных элементов выставочной программы станет уникальная машина Голдберга, разработанная командой российских инженеров специально для фестиваля Rukami. Машина Голдберга – это воплощение технического творчества, инженерная шутка с неожиданным сюжетом. В его основу ложится история человека, который узнает о технологиях впервые, очаровывается ими и решает попробовать себя в техническом творчестве. Механизмы и ход машины раскрывают метафору эволюции идеи: от неизвестной и привлекательной до детально продуманной и эффектной.

Кроме интерактивной выставочной программы, посетителей ждет исключительный музыкальный лайн-ап: треки от российского электронного музыканта Mujuice, "спиритуальная" электроника от Lovozero и яркое музыкальное шоу роботов-панков One Love Machine Band.



Фото: предоставлено организаторами

В дискуссионной программе примут участие ведущие российские и зарубежные технологические энтузиасты, изобретатели, художники и эксперты в области инженерного творчества – молодые легенды космической отрасли и предпринимательства. Среди них:

Катерина Ленгольд – самый молодой вице-президент в мировой аэрокосмической индустрии (в 20 основала свой первый технологический стартап, в 23 продала его калифорнийской спутниковой компании);

Мелоди Яшар (США) – сооснователь Space Exploration Architecture (SEArch+), занятой разработкой инженерных проектов, позволяющих создать условия для жизни на Марсе;

Алекс Глоу (США) – разработчик носимой робототехники, автор IoT-проектов для Hackster.io;

Михаил Меланьин – лучший молодой предприниматель 2017 года по версии EY, CEO nopilot.ai, основатель Statsbot;

Анастасия Степанова – член экипажа международных космических проектов SIRIUS19 и Mars 160;

Константин Сахнов – управляющий партнер DatCroft Games, эксперт в современных технологических решениях для разработки мобильных игр;

Алина Колтон – старший специалист образовательной команды SpaceIL, компании будущего, которая занимается отправлением частных шаттлов на Луну.

Вся территория фестиваля Rukami и его программа поделены на четыре смысловых блока: "Человек", "Среда обитания", "Космос" и Fun.

Трек "Человек" объединит мейкеров и изобретателей, которые увлечены познанием и расширением интеллектуальных и физических возможностей человека. В этой зоне гости смогут выделить экстракт ДНК из окружающих предметов, собрать простейшие датчики визуализации и анализа биосигналов, создать 3D-модели биологических тканей, на время стать конструкторами бионических протезов и нейроинтерфейсов, увидеть мир глазами людей с ограниченными возможностями, освоить базовые навыки программирования в VR-среде и собрать собственный искусственный интеллект, отсканировать себя, сохранив копию на флеш-карту или распечатав ее на 3D-принтере.

В рамках трека "Среда обитания" участники фестиваля осмысляют влияние современных технологий на окружающий нас мир. Посетители узнают, как интегрировать собственные изобретения в цифровую реальность, научатся изготавливать микрофермы, испытают своими руками гидравлический манипулятор, увидят, во что превращается переработанный пластик, и пообщаются с "умным домом".



Фото: предоставлено организаторами

В зоне "Космос" юные мейкеры познакомятся с передовыми технологиями, которые помогают человечеству покорять другие планеты и изучать Вселенную. Московский Музей космонавтики специально для фестиваля Rukami подготовил программу "Космический отряд", где у каждого будет возможность пройти ускоренную космическую подготовку. В секции аэрокосмических систем гости смогут посостязаться в дистанционном управлении роботом на фреймворке Robot Operating System, который способен ремонтировать космические корабли и исследовать далекие планеты. "Симулятор виртуальных прогулок" отправит гостей фестиваля на велосипедную прогулку по Марсу, а на мастер-классе "Ларт" они соберут и запрограммируют собственного робота, способного работать даже там, где отсутствуют условия для жизни человека. Поклонники "Назад в будущее" и "Железного человека" смогут увидеть настоящий реактивный ранец и обсудить с его создателями, как собрать собственный ховерборд.

Трек Fun позволит изучить влияние передовых технологий на современное искусство и художественный процесс, познакомиться с творениями перформанс-артистов, художников и посетить выставку цифровых аксессуаров. Посетителей ждут настоящая битва роботов, интерактивный спектакль ETIQUETTE по пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом" и погружение в волшебные средневековые миры с электроникой для игр от Ostranna.

Всего фестиваль объединит более 200 молодых мейкеров и технологических энтузиастов, которые своим примером смогут показать гостям, что техническое творчество – это не только интересно, но и доступно каждому.

Фестиваль бесплатный, необходима регистрация. 0+.