Все цвета науки: как Москва на 2 дня станет столицей идей и технологий

10:17
10:17
Поделиться в социальных сетях:
Фото: предоставлено организаторами
Пообщаться с "умным домом" и поболеть на трибунах во время "Битвы роботов", потанцевать под Mujuice и научиться управлять предметами силой мысли смогут посетители крупнейшего международного фестиваля идей и технологий Rukami, одного из ключевых проектов Кружкового движения НТИ. 31 августа и 1 сентября гостей ВДНХ ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перформансы, дискуссии с легендами мира технологий и отличный музыкальный лайн-ап.
Ключевая тема фестиваля – "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее". Rukami соберет на своей площадке рекордное число мейкеров, художников и технологических энтузиастов, чьи уникальные проекты и действующие разработки позволяют буквально прикоснуться к технологическому будущему страны. Концепция фестиваля основана на исключительно интерактивном подходе к формированию программы: все дискуссионные и выставочные форматы подразумевают прямое участие зрителя и направлены на вовлечение аудитории в инженерное творчество.
Одним из центральных элементов выставочной программы станет уникальная машина Голдберга, разработанная командой российских инженеров специально для фестиваля Rukami. Машина Голдберга – это воплощение технического творчества, инженерная шутка с неожиданным сюжетом. В его основу ложится история человека, который узнает о технологиях впервые, очаровывается ими и решает попробовать себя в техническом творчестве. Механизмы и ход машины раскрывают метафору эволюции идеи: от неизвестной и привлекательной до детально продуманной и эффектной.
Кроме интерактивной выставочной программы, посетителей ждет исключительный музыкальный лайн-ап: треки от российского электронного музыканта Mujuice, "спиритуальная" электроника от Lovozero и яркое музыкальное шоу роботов-панков One Love Machine Band.
В дискуссионной программе примут участие ведущие российские и зарубежные технологические энтузиасты, изобретатели, художники и эксперты в области инженерного творчества – молодые легенды космической отрасли и предпринимательства. Среди них:
Трек "Человек" объединит мейкеров и изобретателей, которые увлечены познанием и расширением интеллектуальных и физических возможностей человека. В этой зоне гости смогут выделить экстракт ДНК из окружающих предметов, собрать простейшие датчики визуализации и анализа биосигналов, создать 3D-модели биологических тканей, на время стать конструкторами бионических протезов и нейроинтерфейсов, увидеть мир глазами людей с ограниченными возможностями, освоить базовые навыки программирования в VR-среде и собрать собственный искусственный интеллект, отсканировать себя, сохранив копию на флеш-карту или распечатав ее на 3D-принтере.
В рамках трека "Среда обитания" участники фестиваля осмысляют влияние современных технологий на окружающий нас мир. Посетители узнают, как интегрировать собственные изобретения в цифровую реальность, научатся изготавливать микрофермы, испытают своими руками гидравлический манипулятор, увидят, во что превращается переработанный пластик, и пообщаются с "умным домом".
В зоне "Космос" юные мейкеры познакомятся с передовыми технологиями, которые помогают человечеству покорять другие планеты и изучать Вселенную. Московский Музей космонавтики специально для фестиваля Rukami подготовил программу "Космический отряд", где у каждого будет возможность пройти ускоренную космическую подготовку. В секции аэрокосмических систем гости смогут посостязаться в дистанционном управлении роботом на фреймворке Robot Operating System, который способен ремонтировать космические корабли и исследовать далекие планеты. "Симулятор виртуальных прогулок" отправит гостей фестиваля на велосипедную прогулку по Марсу, а на мастер-классе "Ларт" они соберут и запрограммируют собственного робота, способного работать даже там, где отсутствуют условия для жизни человека. Поклонники "Назад в будущее" и "Железного человека" смогут увидеть настоящий реактивный ранец и обсудить с его создателями, как собрать собственный ховерборд.
Трек Fun позволит изучить влияние передовых технологий на современное искусство и художественный процесс, познакомиться с творениями перформанс-артистов, художников и посетить выставку цифровых аксессуаров. Посетителей ждут настоящая битва роботов, интерактивный спектакль ETIQUETTE по пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом" и погружение в волшебные средневековые миры с электроникой для игр от Ostranna.
Всего фестиваль объединит более 200 молодых мейкеров и технологических энтузиастов, которые своим примером смогут показать гостям, что техническое творчество – это не только интересно, но и доступно каждому.
Фестиваль бесплатный, необходима регистрация. 0+.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: