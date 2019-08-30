Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В выходные, 31 августа и 1 сентября, предпоследний раз закроют часть Филевской линии, так как основные работы по реконструкции уже завершены. Кроме того, в эти дни в городе пройдет молодежный фестиваль на проспекте Академика Сахарова. Рассказываем, что перекроют и как объехать, чтобы добраться до цели.

Фото: Москва 24

Закрытие станций на Филевской линии

31 августа и 1 сентября для пассажиров столичной подземки будут недоступны шесть станций голубой ветки метро: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта для проезда до "Международной" и "Александровского сада", также на ней можно сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия участка голубой линии "Киевскую" и "Кунцевскую" свяжут компенсационные автобусы КМ1: они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Автобусы маршрута КМ2 будут ходить между станциями "Багратионовская" и "Фили".

В обычном режиме метро заработает в понедельник, 2 сентября, в 5:30 утра.

Кроме того, в эти дни в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта. Для компенсационных маршрутов введут обособленную выделенную полосу на участке Большой Дорогомиловской улицы – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Фото: transport.mos.ru

Также будет запрещен правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала. Проехать к вокзалу можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.

Фото: transport.mos.ru

Также на некоторых улицах введут запрет на парковку. Нельзя будет остановиться:

на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко;

на участке улицы Барклая – от Большой Филевской улицы до Сеславинской;

в парковочном кармане на набережной Тараса Шевченко перед левым поворотом на Украинский бульвар;

на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1, по Новозаводской улице.

Молодежный фестиваль

31 августа и 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето". В связи с этим планируются ограничения движения для транспорта.

Так, с 22 часов 30 августа до 22 часов 1 сентября полностью перекроют участки улицы Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской, проспекта Академика Сахарова – от улицы Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой.

Фото: transport.mos.ru

Также перекрытие будет действовать на участках Местного проезда: от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка и от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова. Перекрытия также будут действовать на участке Докучаева переулка – от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицей Большой Спасской.

До 1 сентября также будут недоступны плоскостные парковки закрытого типа на улице Маши Порываевой, владении 7, и на проспекте Академика Сахарова, владениях 9-11.

День знаний

Фото: transport.mos.ru

31 августа с 11 до 13 часов будет перекрыт проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющихой до пересечения с Новоконюшенным переулком. Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий ко Дню знаний.