Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября

Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября из-за проведения фестиваля "Спасская башня", сообщает Агентство "Москва".
Мероприятие проходит в Москве с 23 августа по 1 сентября. В этом году в город приехали Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и другие.
Главной темой фестиваля станет "Соло с оркестром". Музыкальным коллективам придется исполнять бардовскую песню, эстрадную композицию и рок. Специальный гость – народная артистка России Тамара Гвердцители.
Из-за фестиваля поменялось расписание наземного транспорта. До 1 сентября автобусы маршрутов "м5" и №158 после 22:20 могут следовать с увеличенными интервалами.
Выход из Кремля через Спасскую башню также будет недоступен. А до 8:00 2 сентября перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.
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