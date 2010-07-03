Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября

Фото: depositphotos/VLADJ55

Мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября из-за проведения фестиваля "Спасская башня", сообщает Агентство "Москва".

Мероприятие проходит в Москве с 23 августа по 1 сентября. В этом году в город приехали Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и другие.

Главной темой фестиваля станет "Соло с оркестром". Музыкальным коллективам придется исполнять бардовскую песню, эстрадную композицию и рок. Специальный гость – народная артистка России Тамара Гвердцители.

Из-за фестиваля поменялось расписание наземного транспорта. До 1 сентября автобусы маршрутов "м5" и №158 после 22:20 могут следовать с увеличенными интервалами.

Выход из Кремля через Спасскую башню также будет недоступен. А до 8:00 2 сентября перекрыта улица Ильинка – от Старой площади до Красной площади.