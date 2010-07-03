Собянин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поприветствовал участников и гостей крупнейшего международного культурного проекта России – XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

"С большим музыкальным праздником, Москва! Спасибо российским коллективам, спасибо гостям фестиваля – военным оркестрам со всего мира – спасибо за этот праздник, который вы дарите нам", – сказал мэр столицы, выступая с трибуны на церемонии открытия.

По его словам, в рамках фестиваля музыканты выступят не только на Красной площади, но и в парках, скверах, на железнодорожных вокзалах.

"Фестиваль стал больше, чем фестиваль военных оркестров. В нем также участвуют детские коллективы, коллективы в рамках "Московского долголетия", которые выступят здесь на этой площадке", – отметил Собянин.

"Спасская башня" будет проходить в Москве с 23 августа по 1 сентября. География стран-участниц фестиваля традиционно охватывает все части света. В этом году в Москву приехали Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии, оркестр Народно-освободительной армии КНР, оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и многие другие.



В этом году главной темой фестиваля заявили "Соло с оркестром". Кроме того, музыкальным коллективам придется исполнять бардовскую песню, эстрадную композицию и даже рок. Специальный гость фестиваля – народная артистка России Тамара Гвердцители.

Десять вечеров подряд на главной площади страны будет разворачиваться красочное шоу, которые будут включать театральные элементы, световые инсталляции и грандиозные салюты.

Для юных гостей открывается детский городок. Ежедневно в тематических шатрах будут проходить выставки, мастер-классы, конкурсы, эстафеты и игры, посетить которые смогут все желающие.

Важной частью фестиваля станет обширная благотворительная программа. Она предусматривает безвозмездное распространение нескольких тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также детских учреждений и школ Москвы, Подмосковья и других регионов России.

