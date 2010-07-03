Старейший джазовый фестиваль Москвы пройдет в эти выходные

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в эти выходные пройдет старейший джазовый фестиваль города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В этом году его тема – "Окрыленные джазом". Для гостей фестиваля выступят знаменитые российские и зарубежные джазовые исполнители, пройдут различные мастер-классы.
Свои лучшие произведения исполнит саксофонист Роберт Анчиполовский. Он выступит с личной программой "Вспоминая Кэннонболла Эддерли". Гости фестиваля также услышат австрийский ансамбль Marina & the kats и тенора-саксофониста Эрика Александера, которые исполнят свои музыкальные произведения совместно с квартетом Алексея Подымкина.
Российский джаз будет представлен квинтетом вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистками Юлианой Рогачевой и Мариной Волковой. Они выступят совместно с квартетом саксофониста России Сергея Головина, пианистом Яковом Окунем и его ансамблем "Российско-польский диалог".
Трубач и вокалист Павел Иванов вместе со своей группой исполнят музыкальную программу So in love, а квинтет саксофониста и кларнетиста Валерия Киселева – программу "Посвящение Дюку Эллингтону".
Также перед театром "Новая Опера" установят танцевальную зону с бесплатными мастер-классами, а композиционным центром фестиваля станет уникальный арт-объект, созданный в традициях джазовой культуры.
В специальной фан-зоне для детей организуют мастер-классы под руководством наставников. Занятия пройдут в стилистике джаза.
Первый в Москве джазовый фестиваль на открытом воздухе "Джаз в саду "Эрмитаж" проводится ежегодно с 1998 года.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: