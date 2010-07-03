Старейший джазовый фестиваль Москвы пройдет в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в эти выходные пройдет старейший джазовый фестиваль города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году его тема – "Окрыленные джазом". Для гостей фестиваля выступят знаменитые российские и зарубежные джазовые исполнители, пройдут различные мастер-классы.

Свои лучшие произведения исполнит саксофонист Роберт Анчиполовский. Он выступит с личной программой "Вспоминая Кэннонболла Эддерли". Гости фестиваля также услышат австрийский ансамбль Marina & the kats и тенора-саксофониста Эрика Александера, которые исполнят свои музыкальные произведения совместно с квартетом Алексея Подымкина.

Российский джаз будет представлен квинтетом вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистками Юлианой Рогачевой и Мариной Волковой. Они выступят совместно с квартетом саксофониста России Сергея Головина, пианистом Яковом Окунем и его ансамблем "Российско-польский диалог".

Трубач и вокалист Павел Иванов вместе со своей группой исполнят музыкальную программу So in love, а квинтет саксофониста и кларнетиста Валерия Киселева – программу "Посвящение Дюку Эллингтону".

Также перед театром "Новая Опера" установят танцевальную зону с бесплатными мастер-классами, а композиционным центром фестиваля станет уникальный арт-объект, созданный в традициях джазовой культуры.

В специальной фан-зоне для детей организуют мастер-классы под руководством наставников. Занятия пройдут в стилистике джаза.

Первый в Москве джазовый фестиваль на открытом воздухе "Джаз в саду "Эрмитаж" проводится ежегодно с 1998 года.

