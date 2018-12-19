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19 декабря, 15:53

Названы даты фестиваля "Спасская башня" в 2019 году

досуг фестивали праздники

19 декабря, 15:53

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию фестиваля.

Место проведения – Красная площадь. В дирекции уже получили предварительные заявки от военно-музыкальных и творческих коллективов, представляющих более 20 стран мира.

Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла свыше 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.

В вечерних представлениях фестиваля 2018 года участвовали 22 оркестра, две роты почетного караула и два танцевальных коллектива. На Красную площадь вышли представители Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Швейцарии и других стран.

Зрительская аудитория только на Красной площади в рамках вечерних шоу достигла 90 тысяч человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посетили более полумиллиона москвичей и гостей столицы.

В ноябре пользователям портала "Активный гражданин" предложили выбрать самое яркое мероприятие года. Среди вариантов были "Круг света", "Путешествие в Рождество", "Времена и Эпохи", "Спасская башня" и "Фестиваль фейерверков".

досуг фестивали праздники

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