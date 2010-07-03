Фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Кремле

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея, проект познакомит зрителей со становлением и развитием оперного искусства в России.

"На двух концертах в Патриаршем дворце и в Оружейной палате будет представлено возникновение барочной оперы на российской сцене в XVIII веке", – говорится в сообщении.

Начнется фестиваль с театрализованного действа "Начало русской оперы. Эпоха барокко" – с оперы Франческо Арайи и Александра Сумарокова "Цефал и Прокрис".

В программе примет участие "Барочный балет Анджолини" и ансамбль из Санкт-Петербурга "Солисты Екатерины Великой" под руководством Андрея Решетина.

Кроме того, сочинения русских композиторов второй половины XVIII века представит "Ансамбль "Северный Парнас".

В частности, прозвучат произведения выдающихся композиторов XVIII века Дмитрия Бортнянского и Максима Березовского.

В программу вошли сочинения Григория Теплова, а также Осипа Козловского, который является автором праздничного полонеза "Гром победы, раздавайся", указывается в сообщении.

Кроме того, прозвучат сочинения женщин-композиторов – княгини Наталии Куракиной, Екатерины Сенявиной, Екатерины Лыкошиной.

Ранее сообщалось, что 12-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран и попала в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.