Турнир по сборке автомата Калашникова пройдет в парке "Красная Пресня"

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Фото: www.mos.ru
Турнир по разборке и сборке автомата Калашникова пройдет в парке "Красная Пресня" 17 августа в рамках фестиваля удмуртской культуры "Гербер". Гости фестиваля также смогут принять участие в турнире по шахматам и в мастер-классах по рукоделию и ремеслам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей.
Фестиваль удмуртской культуры "Гербер" будет проходить в парке "Красная Пресня" в ближайшую субботу с 10:00 до 21:00. Там состоится праздничный забег "Удмуртская миля", посвященный 100-летию со дня рождения прославленного конструктора Михаила Калашникова. К его юбилею решили приурочить и турнир по разборке-сборке легендарного автомата.
По информации Агентства "Москва", площадку фестиваля в этом году разделят на шесть тематических зон: "Сделано в Удмуртии", "Удмуртия –территория спорта", "Столетие Михаила Калашникова", "Удмуртия заряжает", а также "Попробуй Удмуртию" и VisitUdmurtia. В частности, на ярмарка "Сделано в Удмуртии" посетители продегустируют традиционные удмуртские блюда. Кроме того, все желающие смогут послушать песни удмуртских бабушек и посмотреть выступления народных коллективов.
Гостей праздника ожидает и еще одно примечательное событие. Представитель "Союза пауэрлифтеров России" от Удмуртии Роман Скобкарев планирует побить рекорд книги рекордов Гиннесса, за две минуты подняв наибольший вес в жиме штанги лежа.
Ранее сообщалось, что 17 августа Парк Горького отметит свой День рождения. Для гостей подготовили музыкальное шоу и угощения. Кульминацией праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы, название которой организаторы держат в секрете.
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