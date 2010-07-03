Парк Горького отметит свой День рождения 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, пройдет 17 августа. Для гостей подготовили музыкальное шоу и угощения, сообщила пресс-служба парка.
Основные события развернутся на Площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. В субботу, 17 августа, с 12:00 будет концерт с участием звезд российской сцены. Оба выходных дня с 11:00 в парке будут угощать разными блюдами от лучших московских ресторанов.
Также организаторы праздника подготовили для гостей небольшой сюрприз, а финальной точкой праздника будет выступление лидера известной российской рок-группы (какой именно, пока остается в тайне). Вход на праздник свободный.
Ранее более 300 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, который проходил 3 августа. Там выступили группы "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и бывший солист группы "Земляне" Сергей Скачков.
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