Парк Горького отметит свой День рождения 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль, посвященный 91 годовщине Парка Горького, пройдет 17 августа. Для гостей подготовили музыкальное шоу и угощения, сообщила пресс-служба парка.



Основные события развернутся на Площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. В субботу, 17 августа, с 12:00 будет концерт с участием звезд российской сцены. Оба выходных дня с 11:00 в парке будут угощать разными блюдами от лучших московских ресторанов.



Также организаторы праздника подготовили для гостей небольшой сюрприз, а финальной точкой праздника будет выступление лидера известной российской рок-группы (какой именно, пока остается в тайне). Вход на праздник свободный.

Ранее более 300 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, который проходил 3 августа. Там выступили группы "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и бывший солист группы "Земляне" Сергей Скачков.

