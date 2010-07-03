Более 300 тысяч человек пришли на фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

305 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького 3 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для зрителей выступили группы "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист "Земляне" Сергей Скачков.

Фестиваль продолжится и сегодня. Шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут открыты с 11:00 до 22:00. Можно будет попробовать классические шашлыки от лучших поваров города, а также шашлыки по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.

ВДНХ тем временем отмечает свое 80-летие. На юбилейные мероприятия в субботу пришли свыше 500 тысяч человек. Сегодня в рамках празднования в вейк-парке Drop Park VDNH состоятся первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80". Детей с 11:00 до 21:00 ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на выставке.

А с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ будет проходить фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Программа будет состоять из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре. Гости смогут проявить себя, поучаствовав в конкурсе рэп-исполнителей.