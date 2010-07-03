Более 300 тысяч человек пришли на фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького

305 тысяч человек посетили фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького 3 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для зрителей выступили группы "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, а также Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист "Земляне" Сергей Скачков.
Фестиваль продолжится и сегодня. Шале и фудкорты на Пушкинской набережной будут открыты с 11:00 до 22:00. Можно будет попробовать классические шашлыки от лучших поваров города, а также шашлыки по авторским рецептам с необычными приправами и соусами.
ВДНХ тем временем отмечает свое 80-летие. На юбилейные мероприятия в субботу пришли свыше 500 тысяч человек. Сегодня в рамках празднования в вейк-парке Drop Park VDNH состоятся первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80". Детей с 11:00 до 21:00 ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на выставке.
А с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ будет проходить фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Программа будет состоять из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре. Гости смогут проявить себя, поучаствовав в конкурсе рэп-исполнителей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.