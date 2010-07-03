На ВДНХ впервые пройдет фестиваль "Ритм Моего Города"

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
На ВДНХ впервые пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.
Пройдет фестиваль с 7 августа по 7 сентября. По данным организаторов, он не только познакомит всех желающих со street-культурой, но и даст возможность всем проявить себя, поучаствовав в конкурсе рэп-исполнителей.
Гостей праздника ждут мастер-классы, выступления артистов и встречи со знаковыми представителями уличной культуры. Фестивальная программа будет состоять из пяти тематических недель, посвященных разным направлениям в уличной культуре.
С 7 по 11 августа пройдет неделя "Street ART". В ее рамках 48 уличных художников создадут граффити, посвященные 80-летию ВДНХ. Пройдут мастер-классы с популярными деятелями культуры, а в интерактивных зонах каждый посетитель комплекса сможет попробовать сам создать инсталляции в стиле стрит-арт.
С 12 по 18 августа в рамках недели "Street Sport" пройдут открытые тренировки от чемпионов по BMX, скейтбордингу и стритболу. Москвичи смогут попробовать свои силы в различных направлениях уличного спорта на специально оборудованных площадках.
Неделя с 19 по 25 августа получила название "Street Style. Она посвящена представителям уличной моды. Помимо лекций от ведущих дизайнеров, на фестивале будут работать интерактивные станции по дизайну одежды в различных техниках, а также пройдут модные показы.
С 26 августа по 01 сентября в рамках "Street Dance" пройдут мастер-классы по уличным направлениям танца: крамп, хип-хоп, брейкданс, фьюжн, футворк, крип-вок. Также жители столицы смогут понаблюдать за танцевальными перфомансами и пластическим хип-хоп театром.
Со 2 по 7 сентября пройдет неделя "Street Music". Перед публикой выступят известные музыканты, а посетители смогут попробовать себя в роли диджеев.
В рамках каждой недели будет проходить OLD SCHOOL FRIDAY. По пятницам зрители смогут погрузиться в историю самых заметных уличных движений и познакомиться с историей зарождения уличной культуры в Москве.
Важным событием во время фестиваля станет конкурс молодых рэп-исполнителей "Ритм Моего Города". Начинающие музыканты представят на суд публике свое творчество. Заявки принимаются на сайте фестиваля до 22 августа. Оценивать конкурсантов будут ведущие представители рэп- и хип-хоп-индустрии.
В день закрытия фестиваля, 7 сентября, лучшие конкурсанты примут участие в финальном рэп-баттле, по итогам которого будет выбран победитель.
Ранее сообщалось, что юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек. Гостей встречают современной музыкой и классическими постановками. Можно принять участие в танцевальном мастер-классе и флешмобах. Любознательных ждут бесплатные экскурсии по павильонам.
Главная выставка страны отмечает 80-летие. По случаю праздника в правом крыле арки Главного входа появился Музей ВДНХ. Он знакомит с историей крупнейшего в мире экспозиционного центра. Там можно увидеть документы, архитектурные артефакты, архивные снимки и кинохронику.
Праздновать юбилей выставки будут вплоть до первых выходных сентября.
"Мосгорсправка": реконструкция ВДНХ
Последние несколько лет на территории ВДНХ шла масштабная реставрация. Мастера воссоздали исторический облик фонтанов и павильонов. Теперь же это одно из лучших мест для прогулок в Москве. Ежегодно парк посещают около 30 миллионов человек.
Визитная карточка парка – фонтаны. Преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ. Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".
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