Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек.

"За первые два дня празднования 80-летия выставка приняла уже более 400 тысяч гостей. Юбилейные мероприятия продлятся до конца недели", – говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Гостей встречают современной музыкой и классическими постановками. Можно принять участие в танцевальном мастер-классе и флешмобах. Любознательных ждут бесплатные экскурсии по павильонам.

Главная выставка страны отмечает 80-летие. По случаю праздника в правом крыле арки Главного входа появился Музей ВДНХ. Он знакомит с историей крупнейшего в мире экспозиционного центра. Там можно увидеть документы, архитектурные артефакты, архивные снимки и кинохронику.

Праздновать юбилей выставки будут вплоть до первых выходных сентября.



"Мосгорсправка": реконструкция ВДНХ

Последние несколько лет на территории ВДНХ шла масштабная реставрация. Мастера воссоздали исторический облик фонтанов и павильонов. Теперь же это одно из лучших мест для прогулок в Москве. Ежегодно парк посещают около 30 миллионов человек.

Визитная карточка парка – фонтаны. Преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ. Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".

