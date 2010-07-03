Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек.
"За первые два дня празднования 80-летия выставка приняла уже более 400 тысяч гостей. Юбилейные мероприятия продлятся до конца недели", – говорится в сообщении пресс-службы комплекса.
Гостей встречают современной музыкой и классическими постановками. Можно принять участие в танцевальном мастер-классе и флешмобах. Любознательных ждут бесплатные экскурсии по павильонам.
Главная выставка страны отмечает 80-летие. По случаю праздника в правом крыле арки Главного входа появился Музей ВДНХ. Он знакомит с историей крупнейшего в мире экспозиционного центра. Там можно увидеть документы, архитектурные артефакты, архивные снимки и кинохронику.
Праздновать юбилей выставки будут вплоть до первых выходных сентября.
"Мосгорсправка": реконструкция ВДНХ
Последние несколько лет на территории ВДНХ шла масштабная реставрация. Мастера воссоздали исторический облик фонтанов и павильонов. Теперь же это одно из лучших мест для прогулок в Москве. Ежегодно парк посещают около 30 миллионов человек.
Визитная карточка парка – фонтаны. Преобразился известный "Каменный цветок". Его реконструировали впервые за 65 лет. Обновляются и павильоны ВДНХ. Работы по реконструкции охватили более 50 зданий. В их числе павильоны "Культура", "Абхазия", "Казахстан", "Космос", "Юные натуралисты".
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