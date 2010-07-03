Более 220 тысяч человек пришли на фестиваль "Шашлык Live"

Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького посетили уже 220 тысяч человек. Гости съели 27 тысяч порций шашлыка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Шале и фудкорты расположены на Пушкинской набережной. Посетителям предлагают шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам. Готовят еду лучшие повара популярных столичных ресторанов.

В субботу перед гостями выступили группы "Чайф", "Сплин", "7Б", Uma2rman, Валерий Сюткин, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы "Земляне" Сергей Скачков.

Праздничная программа продлится до 22:00. Вход свободный. На выходные в парке перекрыта часть велодорожки на набережной – от Крымского моста до ротонды у кафе "Тетя Мотя".