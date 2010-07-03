На фестиваль "Шашлык Live" пришли 90 тысяч человек

Фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького уже посетили более 90 тысяч человек. Съедено 12,5 тысячи порций шашлыка. Готовить блюда из мяса и овощей в парке будут до вечера субботы, а также в воскресенье, 4 августа, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Фудкорты расположены на Пушкинской набережной. Посетителям предлагают классические шашлыки из мяса, рыбы и овощей, а также сделанные по авторским рецептам, в том числе "куриный чупа-чупс" и "царский шампур".
В гастрономической программе заявлено более 20 московских ресторанов и кафе. Вход на фестиваль свободный.
На выходные в парке перекрыта часть велодорожки на набережной – от Крымского моста до ротонды у кафе "Тетя Мотя".
В Парке Горького готовят "куриный чупа-чупс" и "царский шампур"
Еще один гастрономический фестиваль прошел в Парке Горького в последние выходные июля. К Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля, в парке организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.
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