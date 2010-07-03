Музыка "Голубых беретов" и гречка. Как отметят День ВДВ в Парке Горького

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парк Горького и Парк Победы на Поклонной горе подготовили праздничную программу, посвященную Дню воздушно-десантных войск России, сообщает Агентство "Москва".

В предстоящую пятницу, 2 августа, жителей столицы накормят гречневой кашей с тушенкой и напоят сладким чаем. Также в парках выступят музыкальные коллективы.

В Парке Горького праздник начнется в 11:00 и продлится до 17:00. На Летней сцене на Пушкинской набережной пройдет концерт с участием музыкальных коллективов "Голубые береты", "Каскад", "Дозор" и "Взвод".

В Парке Победы праздничные мероприятия стартуют в 11:00. Все желающие смогут поучаствовать в эстафете "Проверка на прочность" и проявить свою ловкость и быструю реакцию. Затем гостей мероприятия пригласят попробовать свои силы в интерактивных конкурсах "Поющий микрофон" и "Угадай мелодию".

Все желающие смогут послушать лекцию о правилах оказания первой медицинской помощи и принять участие в мастер-классах по созданию открыток в технике квиллинг, объемных шкатулок и фоторамок в виде парашютистов.

Праздник завершится 15:00 красочным шоу шаров и концертом на детской площадке. Там выступят танцевальный коллектив "Воздух" и музыкальный дуэт "Арбо".

Ранее сообщалось, что на Красной площади 2 августа пройдут выступления воинов-десантников. В программе праздника – богослужение в храме пророка Илии, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, выступления роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра.

Также 2 августа пройдут бесплатные экскурсии в храм пророка Илии XVI века. На Васильевском спуске состоятся благотворительная трапеза, ярмарка и концерт.

