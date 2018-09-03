СМИ узнали о планах создания в России десантного конвертоплана

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В России хотят создать десантный конвертоплан, сообщает РИА Новости.

Воздушно-десантные войска готовят техническое задание, и в планах до конца сентября открыть опытно-конструкторскую работу по этой машине. Ожидается, что конвертоплан будет доставлять десантников на поле боя.

В начале августа сообщалось об успешном испытании беспилотного конвертоплана, разработанного по заказу министерства обороны. Аппарат можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, а также нефтегазодобывающей отрасли.

Конвертоплан – это гибрид самолета и вертолета. Эти летательные аппараты способны выполнять горизонтальный полет, подобно самолету, летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива, при этом могут зависать, взлетать и садиться в вертикальном режиме, как вертолет.