За ВДВ! Как десантники отмечали свой день в Москве

Празднование Дня ВДВ продолжается в Москве
Десантники отмечают 2 августа день ВДВ. Любители охладиться в фонтанах собрались в Парке Горького, многие взяли с собой детей.
Как сообщает телеканал Москва 24, администрация парка приняла решение в этот день закрыть несколько заведений. Не работают два музея, восемь кафе и пункт проката. А в городе сместили на пару дней открытие арбузных развалов. Но сами десантники уверяют, что такие меры излишне, среди них большинство тех, кто культурно проводит время.
Многие дети решили воспользоваться редкой возможностью нырнуть в фонтан. В другие дни такое запрещено. Хотя есть и те, кто решает пойти по стопам отца и с детства приобщаются к традициям.
В прошлом году в парке горького мужчина в футболке ВДВ ударил в прямом эфире корреспондента федерального канала. Он получил шесть месяцев исправительных работ. И кстати, позднее выяснилось, что в ВДВ он не служил.
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