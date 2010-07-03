Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили более 700 тысяч человек

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
К середине дня субботы, 3 августа, ВДНХ посетили более 300 тысяч человек. При этом за первые два дня празднования Выставка приняла более 400 тысяч гостей. Таким образом, юбилейные мероприятия посетили порядка 700 тысяч человек.
Вечером на ВДНХ состоится шоу дронов. В 21:30 в небо запустят 500 беспилотников со светодиодами, которые образуют различные световые композиции на высоте до 300 метров, говорится на портале мэра и правительства столицы.
4 августа в вейк-парке Drop Park VDNH пройдут первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80". Детей с 11:00 до 21:00 в разных частях ВДНХ ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на ВДНХ. В частности, слева от арки Главного входа обустроена зона с сухим бассейном, около павильона № 66 "Советская культура" можно покататься на карусели "Катушка с нитками", полазать по необычным деревьям в виде больших цветных карандашей, поиграть с мячами и попытаться закатить их в лунки на большом полотне, рисунок которого напоминает павловопосадский платок.
Также можно будет попробовать себя в роли режиссеров. С 11:00 и 16:00 на площадке рядом с интерактивным музейным комплексом "Буран" их будут учить снимать короткие фильмы на мобильные устройства, экшен-камеры и фотоаппараты. По итогам этого мастер-класса, который называется "Снимаем кино за один день", будет смонтирован первый фильм о ВДНХ, созданный детьми.
В юбилейные дни с 22:00 до 00:00 на арке Главного входа показывают 3D-проекционное шоу по мотивам истории ВДНХ – в течение семи минут используют 12-15 проекций. Шоу рассказывает историю 80 лет ВДНХ, охватывая периоды от строительства и подъема, а также периода войны, послевоенных лет, первого полета в космос и до расцвета в наши дни.
В честь 80-летия Выставки до конца года на ее территории пройдет свыше 100 мероприятий.
С 7 августа по 7 сентября на ВДНХ впервые пройдет фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.
В ночном небе над ВДНХ пройдет яркое шоу квадрокоптеров
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