Шашлык от 20 московских ресторанов приготовят в Парке Горького

На гастрономическом фестивале "Шашлык Live" различные мясные блюда будут готовить повара более 20 московских ресторанов, сообщает ТАСС.
Фестиваль будет проходить в Парке Горького 3 и 4 августа с 11:00 до 22:00. Его гости смогут попробовать как классические шашлыки из мяса, рыбы и сезонных овoщей, так и необычные авторские интерпретации с оригинальными приправами и соусами.
В субботу на фестивале запланирована и большая концертная программа. В частности, выступят Валерий Сюткин, Юлия Чичерина, Светлана Сурганова, Ольга Кормухина, экс- солист группы "Земляне" Сергей Скачков, группы "Ногу свело!", "Чайф", Uma2rman, "Сплин", "7Б". Вход на мероприятие свободный.
Еще один гастрономический фестиваль прошел в Парке Горького в последние выходные июля. К Международному дню гамбургера, который отмечается 27 июля, в парке организовали "Бургерфест". Всего за несколько часов гости фестиваля съели 30 тысяч бургеров. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было выбрать бутерброды с начинкой на любой вкус. "Бургерфест" в центре Москвы посетили 570 тысяч человек.
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