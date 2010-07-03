Более 500 тысяч человек посетили юбилей ВДНХ в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 500 тысяч человек посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ в субботу, 3 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что гостей выставки ждали выступления известных музыкантов, мастер-классы, концерты и световые представления.

"Изюминками третьего дня празднования стали парад театральных и цирковых артистов, развлекательная программа в рамках дня открытых дверей в "Технограде", а также шоу дронов", – говорится в сообщении.

В зеленом театре выступили группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. На главной сцене сыграл симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и духовой оркестр "Мосбрас".

В новом павильоне "Лаборатория мороженого" посетителей угостили тортом весом 80 килограммов, выполненным в виде карты ВДНХ, и гигантским рожком с мороженым.

4 августа в рамках празднования в вейк-парке Drop Park VDNH пройдут первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80".

Кроме того, детей с 11:00 до 21:00 в разных частях ВДНХ ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на ВДНХ.

В честь 80-летия Выставки до конца года на ее территории пройдет свыше 100 мероприятий.

Так, с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ состоится фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.