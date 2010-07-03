Более 500 тысяч человек посетили юбилей ВДНХ в субботу

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 500 тысяч человек посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ в субботу, 3 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что гостей выставки ждали выступления известных музыкантов, мастер-классы, концерты и световые представления.
"Изюминками третьего дня празднования стали парад театральных и цирковых артистов, развлекательная программа в рамках дня открытых дверей в "Технограде", а также шоу дронов", – говорится в сообщении.
В зеленом театре выступили группы On-the-go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale и Manizha. На главной сцене сыграл симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и духовой оркестр "Мосбрас".
В новом павильоне "Лаборатория мороженого" посетителей угостили тортом весом 80 килограммов, выполненным в виде карты ВДНХ, и гигантским рожком с мороженым.
4 августа в рамках празднования в вейк-парке Drop Park VDNH пройдут первые внутренние соревнования по вейкбордингу – кубок "ВДНХ 80".
Кроме того, детей с 11:00 до 21:00 в разных частях ВДНХ ждут необычные тематические игровые площадки, отсылающие к разным объектам на ВДНХ.
В честь 80-летия Выставки до конца года на ее территории пройдет свыше 100 мероприятий.
Так, с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ состоится фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города". Он посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.
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