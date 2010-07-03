Песочная анимация и саберфайтинг. Чем заняться в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Этим летом в столичных парках можно посетить уроки по фехтованию световыми мечами, научиться рисовать песком и мастерить украшения для дома. Все занятия будут бесплатными, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В школе саберфайтинга в Филевском парке проведут поединки на световых мечах в стилистике "Звездных войн". Сражаться соперники будут в самых настоящих джедайских костюмах. Многие воспитанники школы уже стали призерами чемпионатов России по фехтованию, а тренеры работали в Голливуде и участвовали в киносъемках. Школа саберфайтинга находится в здании арт-студии "Филька" – слева от центральной аллеи парка.

Центр творчества в Таганском парке приглашает на бесплатные занятия по песочной анимации для детей в возрасте от четырех лет. По субботам с 15:00 до 16:00 совсем юных москвичей научат делать первые рисунки в песочнице, а ребятам постарше предложат создать свои мультфильмы на специальных световых столах.

На площадке "Колизей" в парке "Северное Тушино" будут обучать как классическому фехтованию, так и владению казачьей шашкой. Занятия для гостей старше 18 лет будут проводить по вторникам с 18:00 до 19:00. Как пояснили тренеры, на уроках используют копии традиционных шашек с незаточенной режущей кромкой. На первых двух занятиях учебное оружие выдадут бесплатно.

По средам с 18:00 до 19:00 на той же площадке можно будет освоить мастерство кнутового фристайла, то есть фехтования кнутами. Участников также ждет зрелищное выступление "Двадцать свечей за сорок секунд".

На экологических мастер-классах в центре "Заповедное посольство" парка "Зарядье" расскажут, как вторичная переработка помогает беречь природу. Гостей также научат изготавливать предметы интерьера и украшения из старых пуговиц, бисера, картона и пластиковых бутылок.

В некоторых московских парках организовали и бесплатные курсы для взрослых – спортивные, творческие и образовательные. К примеру, в Парке Горького преподают иностранные языки, а в Нескучном саду занимаются фитнесом. Кроме того, до 31 августа в "Зарядье" и "Сокольниках" два раза в неделю устраивают двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Еще в 37 городских парках проходят занятия йогой.

Ранее участников проекта "Московское долголетие" пригласили на концерты, творческие вечера и спортивно-развлекательные мероприятия в честь Дня физкультурника. Они будут проходить с 5 по 11 августа. Так, в районе Западное Дегунино откроется музыкальная гостиная "Цветок счастья", где можно будет послушать и спеть песни под гитару. А в районе Хамовники будет работать литературная гостиная "Живое слово".