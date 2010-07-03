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16:18

Йога, единоборства и танцы ждут москвичей в парках

город общество досуг

16:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парки и зоны отдыха продолжают организовывать мероприятия для жителей столицы.

В рамках проекта "Здоровая Москва" горожан ожидают мастер-классы, спортивные единоборства, уроки танцев и лекции о здоровым образе жизни. Опытные тренеры подберут подходящий уровень нагрузки и проследят за правильным выполнением упражнений. Все занятия бесплатны и не требуют записи.

В парке "Печатники" можно будет сделать зарядку с чемпионом и послушать лекцию о питании для занимающихся физкультурой и спортом. В субботу для москвичей подготовят танцевальную тренировку, а в воскресенье пройдет лекция "10 000 шагов к жизни".

Парк Олимпийской деревни предлагает занятия по стретчингу, консультацию психолога, уроки по боксу и тхэквондо и занятия по зумбе. Зона отдыха "Площадь Юности" приглашает самых маленьких посетителей на танцы от школы "Притяжение", уроки по вальсу и сальсе, а также танго и ча-ча-ча. Там же будет доступна очередная консультация психолога.

В музейно-парковым комплексе "Северное Тушино" состоится лекция "Древние техники пробуждения своей гениальности", которую прочитает в эту пятницу Алиса Венская. В субботу студия "Беркана" проведет занятие по йоге, а в воскресенье каждый сможет составить свой маршрут здоровья из 10 000 шагов.

Парк "Ангарские пруды" предлагает посетить мастер-класс по хип-хопу, занятия по историческим танцам и fit-dance и фитнес на основе карате.

В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работает в парках и зонах отдыха с 26 июня.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

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город общество досуг

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