Летние активности. Как работают столичные веранды здоровья

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Веранды здоровья, открытые в рамках программы "Здоровая Москва", предлагают горожанам провести последние июльские дни с пользой для здоровья. С утра до позднего вечера на верандах проходят мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, уроки спортивных единоборств, танцы и многое другое.
Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров бесплатно и без предварительной записи.
Для жителей района Тушино по утрам с понедельника по среду будут проходить открытые уроки по Московскому долголетию. Никита Суязов 20 июля прочитает лекцию "Как правильно начать заниматься спортом". Вечером во вторник всех желающих ждет открытый урок по капоэйре. В среду с 12:00 до 13:00 состоится йога-терапия. Вечером того же дня пройдет функциональная тренировка.
На веранде в парке "Ангарские пруды" 30 июля пройдут два занятия по хатха-йоге и лекция "Основные факторы, влияющие на здоровье". В среду днем Джон Ташбаев проведет открытый урок по фитнесу на основе карате. Вечером состоится Interval+stretch.
Веранда здоровья в парке "Печатники" приглашает всех на три занятия по йоге. В среду пройдет открытый урок по тайскому боксу с Андреем Романовым и суставная гимнастика от культурно-спортивного центра "Печатники".
В парке "Отрадное" на веранде здоровья подготовили разнообразные мероприятия. Во вторник утром все желающие могут посетить занятие по растяжке и послушать лекцию о профилактике спортивного травматизма.
Для жителей Зеленограда на веранде здоровья утром во вторник и среду пройдут занятия по Belly Dance.
С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте мероприятия. В случае неблагоприятной погоды возможны изменения в расписании.
Больше 150 тысяч человек прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва"
В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работают в парках и зонах отдыха Москвы с 26 июня.
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