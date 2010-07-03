Бесплатные лекции и мастер-классы пройдут в Перове

16:01
16:01
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для жителей района Перово всю следующую неделю будут проводить мастер-классы и лекции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Проводить их будут педагоги Дворца творчества детей и молодежи "Восточный". Занятия пройдут бесплатно, регистрации они не требуют.
5 августа в 11:00 можно узнать о пользе утренней гимнастики и познакомиться с самими полезными упражнениями. Занятие пройдет на 1-й Владимирской улице, дом 1.
6 августа расскажут о современной российской авиации. Лекция начнется в 10:00 на улице Рудневка, дом 37. 7 августа лекция начнется в 11:00. Всех желающих научат основам спасения на воде и элементам облегченного плавания. Занятия пройдут на 1-й Владимирской, дом 20.
9 августа прочтут лекцию о здоровом образе жизни. Она начнется в 13:30 на улице Челябинской, дом 5б.
Ранее сообщалось, что парки и зоны отдыха продолжают организовывать мероприятия для жителей столицы. В рамках проекта "Здоровая Москва" горожан ожидают мастер-классы, спортивные единоборства, уроки танцев и лекции о здоровым образе жизни. Опытные тренеры подберут подходящий уровень нагрузки и проследят за правильным выполнением упражнений. Все занятия бесплатны и не требуют записи.
В павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно проконсультироваться с врачами, пройти диспансеризацию и ряд диагностических исследований. Более 40 таких павильонов работает в парках и зонах отдыха с 26 июня. Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимы только паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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