Организаторы "Спасской башни" призвали не покупать билеты на фейковых сайтах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В дирекции фестиваля "Спасская башня" призвали покупать билеты на мероприятие только на официальном сайте и сайтах партнеров.

"Активизировались фейковые сайты-зеркала официального сайта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", где билеты на представления фестиваля перепродаются по завышенным ценам", – предупредили в дирекции.

Организаторы отметили, что не несут ответственности за мошеннические действия третьих лиц.

Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Место проведения – Красная площадь. Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.

За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.

