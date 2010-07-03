17:31
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
День "Московского долголетия" пройдет на фестивале "Спасская башня" 27 июля, сообщает Агентство "Москва".
В рамках мероприятия на Красной площади состоится самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения. Организаторы обещают, что будет установлен новый мировой рекорд.
872 участника сводного хора "Московского долголетия" выступят под аккомпанемент Центрального военного оркестра министерства обороны РФ.
Кроме того, 11 хоров – представители от каждого административного округа Москвы – исполнят музыкальные композиции, посвященные России и Москве, а также песни военных лет.
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Место проведения – Красная площадь.
В этом году на фестивале впервые выступит военный оркестр Народной Армии Северной Кореи. Это третий приезд оркестра в страну. До этого он был на Международном военно-музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.
Также российские и зарубежные артисты выступят на вокзалах, в садах и парках столицы. А общее музыкальное шествие всех участников фестиваля пройдет на ВДНХ.
За 11 лет существования "Спасская башня" приняла более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России, попав в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей планеты.
В столице готовятся к фестивалю "Спасская башня"
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