На "Спасской башне" впервые выступит оркестр из КНДР

На фестивале "Спасская башня – 2019" впервые выступит военный оркестр Народной Армии Северной Кореи, передает РИА Новости.
Это третий приезд оркестра в страну. До этого он был на Международном военно-музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.
Военный оркестр Народной армии КНДР ведет свою историю от оркестра военного училища Пхеньяна, созданного 23 февраля 1946 года. Сейчас коллектив занимается преимущественно музыкальным сопровождением внутренних и внешних госмероприятий.
В 2019 году "Спасская башня" состоится в двенадцатый раз. Он будет проходить с 23 августа по 1 сентября.
За 11 лет фестиваль принял свыше 160 коллективов из 54 государств, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.