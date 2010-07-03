На "Спасской башне" впервые выступит оркестр из КНДР

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На фестивале "Спасская башня – 2019" впервые выступит военный оркестр Народной Армии Северной Кореи, передает РИА Новости.

Это третий приезд оркестра в страну. До этого он был на Международном военно-музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Амурские волны" в Хабаровске и в других городах Дальнего Востока.

Военный оркестр Народной армии КНДР ведет свою историю от оркестра военного училища Пхеньяна, созданного 23 февраля 1946 года. Сейчас коллектив занимается преимущественно музыкальным сопровождением внутренних и внешних госмероприятий.

В 2019 году "Спасская башня" состоится в двенадцатый раз. Он будет проходить с 23 августа по 1 сентября.

За 11 лет фестиваль принял свыше 160 коллективов из 54 государств, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.