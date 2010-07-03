Движение ограничат из-за закрытия участка Филевской линии метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 31 августа по 2 сентября в районах Филевский парк и Дорогомилово ограничат движение транспорта из-за закрытия участка Филевской линии метро, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Приоритетный проезд обеспечат для городского транспорта. В частности, обособленную выделенную полосу для компенсационных маршрутов введут на участке Большой Дорогомиловской улицы – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Запрет на остановку-стоянку будет действовать на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, участке улицы Барклая – от Большой Филевской улицы до Сеславинской, в парковочном кармане на набережной Тараса Шевченко перед левым поворотом на Украинский бульвар и на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1, по Новозаводской улице.
Правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать к вокзалу можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной.
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Проезд по выделенной полосе на Большой Дорогомиловской улице разрешен только для общественного транспорта, в период ограничений водители такси на нее заезжать не могут.
31 августа и 1 сентября участок Филевской линии метро от "Кунцевской" до "Киевской" будет закрыт для технологических работ.
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