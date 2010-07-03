Из-за праздничных мероприятий перекроют проспект Академика Сахарова

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа по 1 сентября 2019. Это связано с проведением в этом районе мероприятия, сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

"Движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа до 1 сентября из-за проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова", – сказано в сообщении.

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября. Оно коснется участков улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская, проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой.

Также перекрытие будет действовать на участке местного проезда от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка, местного проезда от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова.

Перекрытия также будут действовать на участке Докучаева переулка от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицы Большая Спасская.

До 1 сентября плоскостные парковки закрытого типа №9032 (улица Маши Порываевой, владение 7) и №9021 (проспект Академика Сахарова, владение 9-11) будут недоступны.

Общегородской молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября.

