Из-за праздничных мероприятий перекроют проспект Академика Сахарова

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Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа по 1 сентября 2019. Это связано с проведением в этом районе мероприятия, сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.
"Движение в районе проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой перекроют с 30 августа до 1 сентября из-за проведения мероприятия на проспекте Академика Сахарова", – сказано в сообщении.
Полное перекрытие будет действовать с 22:00 30 августа до 22:00 1 сентября. Оно коснется участков улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская, проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой.
Также перекрытие будет действовать на участке местного проезда от проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка, местного проезда от улицы Маши Порываевой до Орликова переулка и улицы Архитектора Рочегова.
Перекрытия также будут действовать на участке Докучаева переулка от пересечения с проспектом Академика Сахарова до пересечения с улицы Большая Спасская.
До 1 сентября плоскостные парковки закрытого типа №9032 (улица Маши Порываевой, владение 7) и №9021 (проспект Академика Сахарова, владение 9-11) будут недоступны.
Общегородской молодежный фестиваль "PROлето" пройдет на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ с 31 августа по 1 сентября.
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