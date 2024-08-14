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14 августа, 07:45

Общество

В Росреестре назвали признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков

В Росреестре назвали признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков

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Росреестр перечислил признаки неиспользованных садовых и приусадебных участков. Среди них – разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 метра, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур.

Кроме того, земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, будут считать неиспользуемыми, если там в течение двух лет нет фундамента здания или подземных элементов сооружения. А также, если за пять лет не построили здание.

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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