В Росреестре назвали признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков

Росреестр перечислил признаки неиспользованных садовых и приусадебных участков. Среди них – разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 метра, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур.

Кроме того, земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, будут считать неиспользуемыми, если там в течение двух лет нет фундамента здания или подземных элементов сооружения. А также, если за пять лет не построили здание.



Предполагается, что проект вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.