Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прогулки во всех районах Москвы в любое время суток безопаснее, чем по центру Парижа, заявил Сергей Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение", который проходит на форуме "Территория смыслов".

"(Во Франции – Прим. ред.) считают, что у нас тут рассадник преступности, а у них там все хорошо. Но на самом деле даже по центру Парижа после семи часов вечера уже гулять нельзя спокойно", – отметил мэр.

По словам главы города, безопасность является одним из важнейших приоритетов жизни страны.

Ранее Собянин заявлял, что число угонов в Москве снизилось в 24 раза. Также в городе уменьшилось количество погибших в результате ДТП и снизились показатели преступности по таким статьям, как кражи из квартир, грабежи и убийства. Вместе с тем в течение трех последних лет благодаря биометрии в столице задержали свыше 8 тысяч лиц, которые находились в федеральном розыске.