"Техноград" подготовил для москвичей ноябрьские курсы повышения эффективности

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В ноябре инновационно-образовательный комплекс "Техноград", расположенный на территории ВДНХ, предлагает всем желающим пройти обучение, которое поможет повысить эффективность работы компании. Занятия пройдут с 11 ноября до 5 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудники центра развития карьеры помогут участникам улучшить навыки управления коллективом, взаимодействия с коллегами и принятия взвешенных решений. Программы созданы для предпринимателей, менеджеров и HR-специалистов, а также для всех, кто стремится к повышению эффективности работы и уверенности в своих профессиональных навыках.

Так, 11 ноября стартует онлайн-курс "Эффективные отношения с боссом: инструкция" от психолога, полиграфолога, профайлер-верификатора Юлии Елизаровой. Она расскажет, как найти подход к руководителю и стать важной частью коллектива.

Программа научит эффективным коммуникациям и оперативному реагированию на вызовы. Участники узнают, как справляться с чрезмерной нагрузкой и преодолевать склонность к откладыванию дел. Также будут обсуждаться вопросы о повышении квалификации и смене работы.

12 ноября состоится курс "Как вовлекать и удерживать сотрудников в своей команде", где Ольга Ткаченко, карьерный консультант и бизнес-тренер, расскажет о методах нематериальной мотивации для руководителей проектов и лидеров команд.

Участники узнают, как определять и анализировать потребности людей, создавать благоприятную атмосферу в коллективе и необходимые навыки руководителя для повышения продуктивности сотрудников. В программе одно домашнее задание и два итоговых онлайн-практикума.

С 25-го числа стартует программа "Как достичь гармонии между работой и жизнью". В рамках курса участники будут обсуждать вопросы, связанные со стрессом и профессиональным выгоранием. Юлия Елизарова поделится секретами, как не допустить развития невроза в погоне за успехом, избавиться от тревожности и найти новые смыслы в жизни.

С 26 ноября пройдет первое занятие онлайн-курса "Меняющийся мир: как принимать решения в условиях неопределенности". Психолог Ольга Денисова поделится навыками адаптации и успеха в нестабильных условиях. Слушатели научатся управлять стрессом и освоят концепции нестандартного и системного мышления для решения задач.

Подробнее о занятиях и условиях участия можно узнать по ссылке.

Между тем в центрах "Моя карьера" и "Моя работа" в ноябре пройдут тренинги трудоустройства. Так, 15 ноября стартует тренинг "Отзывы клиентов как двигатель малого бизнеса: как с ними работать". Он поможет выстроить долгосрочную стратегию развития и укрепить малый бизнес с помощью отзывов клиентов.