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20 ноября, 14:30

Город

Первые новогодние елки появляются на улицах Моквы

Первые новогодние елки появляются на улицах Моквы

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Первые городские елки появляются в столице. На Триумфальной площади можно наблюдать уже целый ансамбль, видео поделилось Агентство "Москва".

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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