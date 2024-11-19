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19 ноября, 07:50

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"Город без окраин": Хорошёвский район

"Город без окраин": Хорошёвский район

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Вера Щербинина переехала в Хорошёвский район, когда ей был 21 год, и сразу освоилась на новом месте. Ее соседями были Герой Советского Союза Михаил Еншин и актриса Нина Сазонова, а рядом с домом цвел живописный сад. В настоящее время москвичка находится на пенсии и организует мероприятия от районного Совета ветеранов, поэтому у нее не всегда есть время для прогулок.

В этом выпуске героиня пройдется по парку на Ходынском поле, где раньше был знаменитый аэродром, а также оценит библиотеку имени писателя Виктора Драгунского, в которой есть его мемориальный кабинет. Кроме того, она заглянет на новый теннисный корт ЦСКА и вспомнит, как она в молодости увлекалась теннисом.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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