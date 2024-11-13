13 ноября, 07:00Город
"Город без окраин": Чертаново Южное
Татьяна Бурдынюк начала жить в Чертанове Южном больше 30 лет назад. Но узнала район гораздо раньше: в детстве ее родители будучи жителями Подольска возили ее сюда каждые выходные.
После выхода на пенсию свободного времени стало больше и женщина посвящает его изучению истории района. Героиня рассказала о своей мечте открыть краеведческий клуб, и в этом выпуске она посетит досуговый центр, где обсудит проект.
Подробнее – в программе "Город без окраин".