Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 07:00

Город

"Город без окраин": Чертаново Южное

"Город без окраин": Чертаново Южное

"Мой район. Новости": улицы Москвы начали украшать к Новому году

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

В программу реновации включены 22 новые площадки

Президент МТПП Владимир Платонов объяснил, как работает система распознавания лиц в Москве

Москвичи сдали более двух тысяч тонн предметов благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей"

"Это Москва. Строительство": топ-5 необычных подъездов Москвы

Москвичи прислали видео, на котором прохожие выгуливают гуся на поводке

Круглогодичный спортивный кластер появился на юго-западе Москвы

Собянин: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Татьяна Бурдынюк начала жить в Чертанове Южном больше 30 лет назад. Но узнала район гораздо раньше: в детстве ее родители будучи жителями Подольска возили ее сюда каждые выходные.

После выхода на пенсию свободного времени стало больше и женщина посвящает его изучению истории района. Героиня рассказала о своей мечте открыть краеведческий клуб, и в этом выпуске она посетит досуговый центр, где обсудит проект.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

Читайте также
Программа: Город без окраин
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика