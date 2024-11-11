"Город без окраин": Бутырский район

Бутырский район Москвы когда-то был заводской окраиной, а еще раньше – местом, где жили солдаты знаменитого императорского бутырского полка. Любовь Усольцева с раннего детства живет в этом старинном районе. Она помнит, как в 1950 годы здесь строили пятиэтажки, как возникали новые улицы.

В чем уникальность Савеловского вокзала? Какое отношение к Бутырскому району имеют Денис Фонвизин, Николай Добролюбов и Шота Руставели? За что полюбили Бутырский хутор московские модницы конца XIX века?

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