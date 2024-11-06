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06 ноября, 10:45

Город

"Город без окраин": Богородское

"Город без окраин": Богородское

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Сказочные дома и большие деревья – таким район Богородское Наталья Ковешникова запомнила с детства. На первые прогулки по этим местам героиня отправлялась с дедушкой, бабушкой и родителями.

Теперь Наталья гуляет здесь уже с тремя дочерьми. С детьми связана и работа Натальи, она занимается поддержкой многодетных семей, помогает им найти в Богородском дело по душе. В этом выпуске Наталья займется организацией фотовыставки, посвященной семьям, для которых этот район столицы – родной.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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