"Мой район. Новости": 26 тыс москвичей заключили договоры на квартиры за 9 месяцев 2024-го

В столице с января по сентябрь 2024 года договоры на квартиры по реновации заключили 26 тысяч москвичей. Большинство из них уже оформили документы и начали процесс переезда.

Например, семья Климовых недавно заселилась в квартиру на Сиреневом бульваре. Переезд занял у них 20 дней. По их словам, новое жилье намного комфортнее прежнего на 2-й Прядильной улице.

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