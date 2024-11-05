05 ноября, 10:15Город
"Мой район. Новости": 26 тыс москвичей заключили договоры на квартиры за 9 месяцев 2024-го
В столице с января по сентябрь 2024 года договоры на квартиры по реновации заключили 26 тысяч москвичей. Большинство из них уже оформили документы и начали процесс переезда.
Например, семья Климовых недавно заселилась в квартиру на Сиреневом бульваре. Переезд занял у них 20 дней. По их словам, новое жилье намного комфортнее прежнего на 2-й Прядильной улице.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".