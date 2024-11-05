Новые парковки появились у станций метро "Черкизовская" и "Физтех"

Новые перехватывающие парковки появились у станций метро "Черкизовская" и "Физтех". Ими можно воспользоваться бесплатно, если совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. В других случаях нужно будет оплатить парковку по действующему тарифу.

Перехватывающие парковки позволяют планировать передвижение по городу таким образом, чтобы максимально экономить время в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.