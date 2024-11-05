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05 ноября, 11:15

Транспорт

Новые парковки появились у станций метро "Черкизовская" и "Физтех"

Новые парковки появились у станций метро "Черкизовская" и "Физтех"

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Новые перехватывающие парковки появились у станций метро "Черкизовская" и "Физтех". Ими можно воспользоваться бесплатно, если совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. В других случаях нужно будет оплатить парковку по действующему тарифу.

Перехватывающие парковки позволяют планировать передвижение по городу таким образом, чтобы максимально экономить время в пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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