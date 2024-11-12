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12 ноября, 07:10

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"Город без окраин": Покровское-Стрешнево

"Город без окраин": Покровское-Стрешнево

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Ольга Деева живет в районе Покровское-Стрешнево с 1975 года – с тех пор, как ее отцу, сотруднику авиационного предприятия, дали здесь квартиру. В те годы также действовали Тушинский аэродром и аэроклуб имени Чкалова. Теперь на месте летного поля новый микрорайон с развитой инфраструктурой, а клуб работает до сих.

В этом выпуске героиня пройдется по всем этим достопримечательностям Покровского-Стрешнева, посетит обустроенную набережную, где проходят тренировки по гребному слалому, и прогуляется по знаменитому старинному парку, который дал имя всему муниципальному округу.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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