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12 ноября, 08:45

Общество

В ЕГЭ может появиться практическая часть по физике, химии и биологии

В ЕГЭ может появиться практическая часть по физике, химии и биологии

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В ЕГЭ может появиться практическая часть по физике, химии и биологии. В Рособрнадзоре сообщили, что эксперты уже обсуждают возможный эксперимент и разрабатывают задания.

В ведомстве отметили, что такое нововведение может появиться в нескольких субъектах в тестовом режиме. На данный момент не все регионы готовы организовать процесс сдачи ЕГЭ с практической частью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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