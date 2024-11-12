В ЕГЭ может появиться практическая часть по физике, химии и биологии. В Рособрнадзоре сообщили, что эксперты уже обсуждают возможный эксперимент и разрабатывают задания.

В ведомстве отметили, что такое нововведение может появиться в нескольких субъектах в тестовом режиме. На данный момент не все регионы готовы организовать процесс сдачи ЕГЭ с практической частью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.