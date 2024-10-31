31 октября, 14:45Общество
Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе вузов Москвы
Более 25 тысяч старшеклассников создадут научные проекты на площадках вузов Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Разработки школьников потенциально можно будет применить в медицине, инженерии, медиа и информационных технологиях. Также в списке направлений есть предпринимательство, психология и педагогика. Ученикам помогают опытные наставники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.