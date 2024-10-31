Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе вузов Москвы

Более 25 тысяч старшеклассников создадут научные проекты на площадках вузов Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработки школьников потенциально можно будет применить в медицине, инженерии, медиа и информационных технологиях. Также в списке направлений есть предпринимательство, психология и педагогика. Ученикам помогают опытные наставники.

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