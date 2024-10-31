Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 14:45

Общество

Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе вузов Москвы

Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе вузов Москвы

Минобрнауки России опубликовало минимальные баллы по ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Более 25 тыс старшеклассников создадут научные проекты на базе столичных вузов

Студентов и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе "АРТерия" в Москве

Новости часа: в ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

Еще три образовательных учреждения построили в Москве на бюджетные средства

Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Более 25 тысяч старшеклассников создадут научные проекты на площадках вузов Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Разработки школьников потенциально можно будет применить в медицине, инженерии, медиа и информационных технологиях. Также в списке направлений есть предпринимательство, психология и педагогика. Ученикам помогают опытные наставники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика