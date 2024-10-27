Московские школьники завоевали четыре награды на международной олимпиаде по экологии

Столичные школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде, посвященной вопросам изменения климата и проблемам экологии. В активе российской сборной золото, серебро и две бронзы.

Олимпиада прошла на территории образовательного центра "Сириус". В рамках соревнования ребята решали теоретические задачи индивидуально, а практические задания выполняли в командах во время походов по Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Х. Г. Шапошникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

