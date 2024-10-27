Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 12:30

Общество

Московские школьники завоевали четыре награды на международной олимпиаде по экологии

Московские школьники завоевали четыре награды на международной олимпиаде по экологии

Подход к среднему професиональному образованию серьезно изменился в Москве

На фестивале колледжей в Москве гостям рассказывают о востребованных профессиях

Первый этап отбора для путешествия в Антарктиду прошел в Москве

Фестиваль колледжей стартовал в Московском дворце пионеров

Фестиваль колледжей начался в Москве

Осенний фестиваль колледжей стартует в Москве 26 октября

Новости часа: Собянин сообщил о продлении нулевого транспортного налога на электромобили

Более 2,5 тыс преподавателей колледжей Москвы пройдут стажировки на ведущих предприятиях

Победители спортивных турниров СНГ и БРИКС смогут без экзаменов поступать в вузы России

Столичные школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде, посвященной вопросам изменения климата и проблемам экологии. В активе российской сборной золото, серебро и две бронзы.

Олимпиада прошла на территории образовательного центра "Сириус". В рамках соревнования ребята решали теоретические задачи индивидуально, а практические задания выполняли в командах во время походов по Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику имени Х. Г. Шапошникова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика