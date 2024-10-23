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Новости

23 октября, 22:00

Общество

Расширенная программа профориентации запущена для столичных девятиклассников

Расширенная программа профориентации запущена для столичных девятиклассников

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В Москве на базе центра "Профессии будущего" запустили расширенную программу профориентации для учащихся девятых классов. Заммэра Москвы Анастасия Ракова посетила центр вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Школьники смогут ознакомятся с востребованными специальностями в иммерсивном 5D-кинотеатре. Кроме того, девятиклассники смогут опробовать на VR-тренажере профессии сварщика, токаря, бариста, пекаря, повара, официанта, медсестры, машиниста электропоезда и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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