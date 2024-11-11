Биолог Глазков рассказал, как вести себя при встрече с лисой

11 ноября, 16:08Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При встрече с лисой стоит отпугнуть ее, подняв вверх руки или палку, и постараться поскорее уйти, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.
Ранее эксперты предупредили, что с приходом холодов столица все больше привлекает лис, при этом подкармливать их во время случайной встречи в парках и во дворах не стоит.
Глазков пояснил, что лисы охотно идут на контакт с человеком, "потому что биологически являются очень пластичным видом, в отличие от волков или енотовидных собак, которые не станут есть с рук".
"Самое печальное, что они привыкают к попрошайничеству, начинают жить и выводить потомство в городах", – отметил эксперт.
Человек же, прикармливающий лису, рискует быть укушенным и зараженным опасной болезнью.
"Были случаи, когда животное спокойно ело с рук, но в какой-то момент ему что-то не нравилось, и оно кусало за палец. Надо учитывать, что укус очень болезненный, ведь крайние верхние клыки у лис длинные – примерно полтора сантиметра", – сказал он.
При встрече с лисой лучше сразу аккуратно отойти подальше, посоветовал биолог. Если же она подходит сама, можно напугать ее, подняв вверх руки или палку, чтобы визуально казаться выше.
"Можно также покричать и потопать", – отметил Глазков, предупредив, что если лиса заражена бешенством, это может не сработать, ведь во время болезни животное перестает бояться человека.
Ранее эксперт рассказал, как вести себя при встрече с кабаном в лесу в период гона, который начинается в начале ноября и длится два месяца. Он посоветовал побольше шуметь при входе в лес, чтобы животные заранее услышали и сами ушли.