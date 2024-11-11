Биолог Глазков рассказал, как вести себя при встрече с лисой

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При встрече с лисой стоит отпугнуть ее, подняв вверх руки или палку, и постараться поскорее уйти, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.

Ранее эксперты предупредили, что с приходом холодов столица все больше привлекает лис, при этом подкармливать их во время случайной встречи в парках и во дворах не стоит.

Глазков пояснил, что лисы охотно идут на контакт с человеком, "потому что биологически являются очень пластичным видом, в отличие от волков или енотовидных собак, которые не станут есть с рук".



"Самое печальное, что они привыкают к попрошайничеству, начинают жить и выводить потомство в городах", – отметил эксперт.

Человек же, прикармливающий лису, рискует быть укушенным и зараженным опасной болезнью.



Павел Глазков биолог Лисы передают массу неприятных заболеваний, в числе которых стригущий лишай, а также бешенство.

"Были случаи, когда животное спокойно ело с рук, но в какой-то момент ему что-то не нравилось, и оно кусало за палец. Надо учитывать, что укус очень болезненный, ведь крайние верхние клыки у лис длинные – примерно полтора сантиметра", – сказал он.

При встрече с лисой лучше сразу аккуратно отойти подальше, посоветовал биолог. Если же она подходит сама, можно напугать ее, подняв вверх руки или палку, чтобы визуально казаться выше.

"Можно также покричать и потопать", – отметил Глазков, предупредив, что если лиса заражена бешенством, это может не сработать, ведь во время болезни животное перестает бояться человека.

Ранее эксперт рассказал, как вести себя при встрече с кабаном в лесу в период гона, который начинается в начале ноября и длится два месяца. Он посоветовал побольше шуметь при входе в лес, чтобы животные заранее услышали и сами ушли.